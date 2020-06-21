В российских вузах будут открыты больше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах, сообщает пресс-служба правительства.

"Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в системе образования поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в ВУЗах уже в этом году. Он подчеркнул, что необходимо дать возможность не менее 60% выпускников школ претендовать на бесплатное обучение.