Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

В российских вузах будут открыты больше 11 тысяч дополнительных бюджетных мест

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении дополнительных бюджетных мест в вузах, сообщает пресс-служба правительства.

"Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях. Постановление предусматривает, что при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам ранее проведенного Минобрнауки конкурса. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В конце мая президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в системе образования поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в ВУЗах уже в этом году. Он подчеркнул, что необходимо дать возможность не менее 60% выпускников школ претендовать на бесплатное обучение.

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Сотрудника полиции Воркуты арестовали на два месяца по делу об убийстве коллег

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Путин призвал использовать опыт борьбы с COVID-19 при решении проблем в здравоохранении

В Коми возбудили дело в связи с убийством двух воркутинских полицейских

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета

Президент РФ предложил продлить выплату надбавок врачам до конца лета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');