Путин велел увеличить число бюджетных мест в вузах РФ уже в 2020 году

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу выделить дополнительные бюджетные места в ВУЗах уже в этом году.

В ходе совещания в четверг по вопросу о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции он напомнил, что ранее в своем Послании Федеральному Собранию РФ предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики и социальной сферы и отдавать эти места преимущественно в региональные высшие учебные заведения.

"Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места. Чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в ВУЗах", - сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что Единый государственный экзамен по всей России начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто хочет поступить в вузы в этом году. Для выпускников школ 2020 года решено отложить призыв на военную службу.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что российские вузы завершат учебный год в первые две недели июля.