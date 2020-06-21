Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:58Заразились
на 21.06В России 584 680+7 728В мире 8 791 804+128 668

"Серебряный дождь" заявил, что нуждается в помощи слушателей и после преодоления кризиса

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Радиостанция "Серебряный дождь" пока не может отказаться от сбора средств от слушателей, несмотря на преодоление кризиса, и рассчитывает на восстановление рынка к осени, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.

ЭкономикаУ "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещанияУ "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещанияЧитать подробнее

"Несомненно, помощь слушателей все еще важна для радиостанции, мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает", - сказал Савицкий "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, пока радиостанция не может закрывать сбор средств от слушателей, которые захотят и смогут ее поддержать. "Мы очень надеемся, что до осени рынок в большей степени восстановится и к осени будет попроще. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших слушателей, хотя понимаем, что нам никто ничего не должен, конечно", - сказал Савицкий.

3 июня Савицкий в эфире "Серебрянного дождя" заявил, что у радиостанции "просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание" из-за ухода рекламодателей. В разговоре с "Интерфаксом" он уточнил, что рекламные доходы радиостанции в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в РФ упали на 99%, из-за чего пришлось на треть сократить штат сотрудников, а сама радиостанция, если ситуация не изменится, может быть переформатирована в чисто музыкальное радио.

6 июня по многочисленным просьбам слушателей был запущен краудфандинг, и за две недели радиостанции удалось собрать более 13 млн рублей.

"Мы сократили вещание, сократили людей, сократили часы, но сейчас постепенно и понемножку восстанавливаем это всё. Тем не менее, можно говорить о том, что "Серебряный дождь" сохранит свой формат и то лицо, которое как раз знакомо многим слушателей", - сказал Савицкий в воскресенье.

"Помимо этого, сам по себе рынок немножко начал приходить в чувства, поскольку карантин в Москве уже снят, и потихоньку началось какое-то оживление, как нам кажется, и в будущее мы смотрим со сдержанным, осторожным, но все же оптимизмом. И это гораздо лучше, чем было месяц назад", - отметил Савицкий.

Он также сообщил, что пока мерами поддержки СМИ или МСП "Серебряному дождю" воспользоваться не удалось, так как "там довольно долгий и сложный путь, который невозможно быстро пройти".

Серебряный дождь

Новости по теме

Новости

Источник сообщил, что Верзилов дает объяснения по делу об экстремизме в интернете

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Сотрудника полиции Воркуты арестовали на два месяца по делу об убийстве коллег

Пандемия коронавируса

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Суточный прирост случаев COVID-19 в России оказался самым низким с начала июня

Проценко и еще четыре врача стали Героями Труда за заслуги в борьбе с COVID-19

Что случилось этой ночью: 21 июня, воскресенье

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Песков назвал поправки в Конституцию цементированием состояния сильной России

Путин призвал использовать опыт борьбы с COVID-19 при решении проблем в здравоохранении

В Коми возбудили дело в связи с убийством двух воркутинских полицейских

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');