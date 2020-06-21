"Серебряный дождь" заявил, что нуждается в помощи слушателей и после преодоления кризиса

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Радиостанция "Серебряный дождь" пока не может отказаться от сбора средств от слушателей, несмотря на преодоление кризиса, и рассчитывает на восстановление рынка к осени, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.

"Несомненно, помощь слушателей все еще важна для радиостанции, мы очень благодарны всем, кто нас поддерживает", - сказал Савицкий "Интерфаксу" в воскресенье.

По его словам, пока радиостанция не может закрывать сбор средств от слушателей, которые захотят и смогут ее поддержать. "Мы очень надеемся, что до осени рынок в большей степени восстановится и к осени будет попроще. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших слушателей, хотя понимаем, что нам никто ничего не должен, конечно", - сказал Савицкий.

3 июня Савицкий в эфире "Серебрянного дождя" заявил, что у радиостанции "просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание" из-за ухода рекламодателей. В разговоре с "Интерфаксом" он уточнил, что рекламные доходы радиостанции в период ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в РФ упали на 99%, из-за чего пришлось на треть сократить штат сотрудников, а сама радиостанция, если ситуация не изменится, может быть переформатирована в чисто музыкальное радио.

6 июня по многочисленным просьбам слушателей был запущен краудфандинг, и за две недели радиостанции удалось собрать более 13 млн рублей.

"Мы сократили вещание, сократили людей, сократили часы, но сейчас постепенно и понемножку восстанавливаем это всё. Тем не менее, можно говорить о том, что "Серебряный дождь" сохранит свой формат и то лицо, которое как раз знакомо многим слушателей", - сказал Савицкий в воскресенье.

"Помимо этого, сам по себе рынок немножко начал приходить в чувства, поскольку карантин в Москве уже снят, и потихоньку началось какое-то оживление, как нам кажется, и в будущее мы смотрим со сдержанным, осторожным, но все же оптимизмом. И это гораздо лучше, чем было месяц назад", - отметил Савицкий.

Он также сообщил, что пока мерами поддержки СМИ или МСП "Серебряному дождю" воспользоваться не удалось, так как "там довольно долгий и сложный путь, который невозможно быстро пройти".