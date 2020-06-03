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У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания

У "Серебряного дождя" закончились деньги для продолжения вещания
Фото: Александр Мамаев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.

"На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание", - сказал Савицкий в эфире радиостанции в среду.

По его словам, себестоимость радиостанции в месяц составляет примерно 15 млн рублей, и чтобы не уйти в минус, необходимо получить как минимум столько же от рекламы - единственного источника дохода "Серебряного дождя", но в этот раз удалось заработать только 600 тысяч рублей.

Савицкий отметил, что подспорьем могло бы стать включение СМИ в список наиболее пострадавших отраслей. "Со стороны все выглядит классно, но все кроется в нюансах и нужно соблюсти массу моментов, чтобы эти деньги получить", - сказал он. Он пояснил, что в основных кодах ОКВЭД у радиостанции значится "оказание услуг связи", что не соответствует условиям получения помощи. Кроме того, в марте штат сотрудников пришлось сократить более чем на 10%, закрыв некоторые передачи.

По его словам, что радиостанция планировала доработать до 4 июля - ее 25-летнего юбилея, а после этого закрыть "Серебряный дождь" и на его месте открыть другую радиостанцию - только с музыкой и новостями. "Но это была бы очень грустная история, потому что мы теряем бренд, но самое худшее - мы теряем коллектив", - отметил Савицкий, добавив, что "этот план остается".

Тем не менее, пока радиостанция решила работать по "плану Б", сокращая по максимуму все расходы - "это дает чуть-чуть надежды, что удастся доползти до осени", когда рекламный рынок может начать восстанавливаться.

Как сообщил Савицкий "Интерфаксу" рекламные доходы радиостанции в период коронавирусных ограничений в РФ упали на 99%, и сейчас "Серебряный дождь" изучает, какой поддержкой он может воспользоваться.

Кроме того, радиостанция после многочисленных просьб слушателей решила запустить краудфандинг. Савицкий отметил, что это было "психологическим барьером", но странно отказываться от предлагаемых денег.

Там не менее, если рекламодатели не вернутся, радиостанцию придется переформатировать под чисто музыкальную.

Хроника 27 января – 03 июня 2020 годаЭкономический кризис
Серебряный дождь

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