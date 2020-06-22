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Запуск южнокорейского спутника с Байконура перенесли на 2021 год

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Запуск южнокорейского спутника CASS500-2 состоится в 2021 году, ранее пуск был запланирован на 2020 год, сообщили в компании "Главкосмос Пусковые Услуги".

"АО "Главкосмос Пусковые Услуги" продолжает заключать контракты на выведение попутных полезных нагрузок при запуске "CAS500-2" на РН "Союз-2.1а", который запланирован на 2021 год", - сообщили в компании.

В сообщении отмечается, что компания заключила с Korea Aerospace Industries контракт на заправку спутника топливом и сжатыми газами. Ранее был заключен аналогичный контракт на заправку КА "CAS500-1" с Корейским институтом аэрокосмических исследований (КАРИ) - основной организацией Южной Кореи в области освоения космоса.

Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (Усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).

Пуски обоих спутников должны состояться с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.

В январе глава изготовителя ракет-носителей "Союз" РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что пуск спутника CAS500-1 может быть отложен из-за неготовности аппарата. Позднее в Главкосмосе сообщили, что подготовка к запускам идет в соответствии с графиком.

Южная Корея РФ Байконур Главкосмос Пусковые Услуги

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