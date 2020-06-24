Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Пхеньян отложил начало военных действий против Южной Кореи

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - На состоявшемся во вторник предварительном заседании Центральный военный комитет Трудовой партии Кореи (ТПК) принял решение отложить начало военных действий против Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"На предварительном заседании Центральный военный комитет ТПК подвел итоги сложившейся ситуации и приостановил реализацию планов военных действий против Юга, представленных на пятом заседании комиссии генеральным штабом Корейской народной армии", - говорится в сообщении агентства.

На заседании, которое прошло под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына, "были рассмотрены вопросы основных направлений военной политики", и меры по "дальнейшему усилению военного сдерживания".

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило также, ссылаясь на источники, что Северная Корея начала демонтаж примерно 10 громкоговорителей, недавно установленных вдоль границы с Южной Кореей, для передачи пропагандистских материалов.

Ранее северокорейская газета "Нодон синмун" призвала Юг "серьезно отнестись" к объявлению северокорейских военных о том, что они разрабатывают "детальный план военных действий".

"Это только начало, - говорилось в публикации. - Терпение наших военных лопнуло".

Газета также обвинила Сеул в создании беспорядка в межкорейских отношениях, так как южнокорейская сторона не предотвратила заброску пропагандистских листовок на территорию КНДР.

Власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Этот шаг последовал после того, как КНДР выразила протест в связи с заброской пропагандистских листовок с территории Южной Кореи. Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, предупредила, что Пхеньян может пойти на применение против Юга силы, если Сеул не прекратит подобную практику.

КНДР Южная Корея

Новости по теме

Новости

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Twitter не удалил твит Трампа, который признал оскорбительным

Что произошло за день: вторник, 23 июня

Первый после режима изоляции очный саммит лидеров ЕС пройдет 17-18 июля

Общественники через суд потребовали информацию о биологических лабораториях США на Украине

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Экс-президент Киргизии Атамбаев осужден на 11 лет

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Число жертв коронавируса в мире превысило 472 тысячи человек

Трамп обвинил Обаму в слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Трамп обвинил Обаму в слежке во время предвыборной кампании 2016 года

Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');