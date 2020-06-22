В Петербурге вынесли приговор водителю грузовика после ДТП с восемью погибшими

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении водителя грузовика, спровоцировавшего в 2018 году смертельное ДТП. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры города.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Ромуальдаса Ряпшаса, назначив ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года", - говорится в сообщении.

Фигуранту вменялось нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Как установил суд, вечером 27 октября 2018 года на ЗСД (Западный скоростной диаметр) грузовик Scania под управлением Ряпшаса столкнулся с попутным грузовым автомобилем, после чего пробил ограждение дороги и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с минивэном. Легковой автомобиль загорелся вместе с людьми, которые находились внутри. ДТП унесло жизни восьми человек.

По данным объединенной пресс-службы судов города, Ряпшас двигался со скоростью 80 км/ч.