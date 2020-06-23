Левченко попросил у Путина разрешения участвовать в выборах главы Иркутской области

Сергей Левченко Фото: Ura.Ru/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко направил письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона 13 сентября, сообщил агентству "Интерфакс" во вторник пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

"Да, Сергей Георгиевич попросил Владимира Владимировича Путина разрешить ему участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября. Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе. По нашей информации, оно уже там", - сказал Добродеев.

В своем письме Левченко, в частности, написал, что "в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов", уточнил Добродеев.

12 декабря 2019 года Путин принял отставку Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС-главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября - досрочные выборы губернатора региона.

В настоящее время на пост главы области претендуют семь кандидатов. Первым на выборы выдвинулся в порядке самовыдвижения врио губернатора Кобзев. Он представил соответствующие документы в избирком региона 11 июня.

Вторым кандидатом стал Максим Евдокимов, его кандидатуру 15 июня выдвинуло региональное отделение партии "Родина", которое он возглавляет.

18 июня на выборы выдвинулся мэр золотоносного Бодайбинского района области Евгений Юмашев, он воспользовался правом самовыдвижения.

В минувшие выходные областные отделения трех партий выдвинули своих кандидатов: от "Гражданской платформы" идет депутат думы Иркутска Григорий Вакуленко, от ЛДПР - координатор регионального отделения партии Андрей Духовников, от "Справедливой России" - вице-спикер Законодательного собрания области Лариса Егорова.

В понедельник облизбирком принял документы о выдвижении от заведующей отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлии Бережновой, она идет на выборы самовыдвиженцем.