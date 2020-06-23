Что случилось этой ночью: вторник, 23 июня

Сделка США и Китая, письмо Левченко Путину, WWDC-2020

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" - написал он в своем твиттере. Ранее торговый советник Белого дома в эфире Fox News сообщил, что президент Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

- Арестованного курского полицейского заподозрили в передаче Киеву данных о военных РФ. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности полицейского.

- Трамп приостановил действие некоторых рабочих виз до конца 2020 года. Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

- Экс-губернатор Иркутской области Левченко попросил у Путина разрешения участвовать в выборах главы региона. В своем письме Левченко, в частности, написал, что "в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов".

- Apple представила обновления для операционных систем на ежегодной конференции разработчиков. В этом году изменения коснулись iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods.