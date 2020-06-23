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Два человека с прииска пропали при переправе через реку в Приамурье

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Поисковые группы в Амурской области во вторник приступили к поискам двух человек, которых унесло течением реки из-за поломки вездехода во время переправы.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности во вторник сообщает, что в минувшие выходные четыре человека выехали с золотого прииска на вездеходе. Во время переправы через реку Уркан у вездехода заглох двигатель, он начал тонуть.

"Мужчины прыгнули в воду. Двоим удалось доплыть до берега, а двух других унесло течением в сторону реки Зея. (...) С сегодняшнего утра спасатели на лодке работают вверх по течению, сотрудники пожарной части просматривают заводи по береговой линии", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает группа оперативного реагирования пожарной части № 33 поселка Магдагачи противопожарной службы области и водолазная группа из Свободного областного поисково-спасательного отряда.

Отмечается, что поиски ведутся в сложных условиях, так как из-за ливней уровень воды в реке Уркан поднялся примерно на шесть метров.

Амурская область

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