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Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Организаторы форума-выставки "Некрополь-Приморье" решили перенести одно из мероприятий - соревнования по рытью могил на скорость - из Владивостока в Омск и с начала на конец августа. Остальные мероприятия форума пройдут, как планировалось, отметили организаторы.

Принять участие в омском конкурсе сможет любой желающий. Жюри будет оценивать результаты по нескольким критериям.

Выкопанная яма должна быть два метра в длину, 160 см в глубину и 80 см в ширину. "Измерительным прибором для жюри будет служить настоящий гроб, который по условиям должен войти с могилу с первого раза", уточнили организаторы. Также жюри оценит аккуратность работы.

По мнению организаторов, соревнования могут "поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг".

Основные мероприятия форума пройдут в Приморье 6-7 августа. Там пройдут выставки отечественных предприятий и поставщиков в сфере похоронного дела, а также представители бизнеса на круглом столе обсудят особенности работы в условиях пандемии.

Некрополь-Приморье Владивосток Омск коронавирус

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