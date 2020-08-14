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Режим самоизоляции продлен в Приморье на неопределенный срок

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Приморья продлили режим самоизоляции, в качестве послабления разрешили культурные мероприятия и экскурсии группам до 40 человек и V международный дальневосточный фестиваль "Мариинский" с 14 августа по 6 сентября.

"Режим повышенной готовности действует до особого распоряжения главы региона и оперативного штаба.", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства Приморского края.

На сайте краевого правительства отмечается, что в качестве послабления режима разрешаются некоторые культурные мероприятия и экскурсии группами до 40 человек.

"Не допускается проведение и культурных событий, однако в список исключений, согласно новому документу, вошли мероприятия V Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский", которые могут проводиться только при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.

Все еще временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, ряда физкультурных, рекламных мероприятий, в том числе закрыты театры, кинотеатры, ночные клубы и танцевальные залы, детские игровые комнаты, бани и сауны, аттракционы и в иных местах массового посещения граждан.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за коронавируса в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморском крае до 14 августа.

Приморье коронавирус COVID-19

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