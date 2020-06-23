Житель Ленинградской области подорвался на боеприпасе времен ВОВ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Мужчина госпитализирован в Волховском районе Ленинградской области после разбора снаряда времен Великой Отечественной войны (1941-1945), сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

Инцидент произошел накануне, 22 июня, на строящемся дачном участке в поселке Сясьстрой. Снаряд разбирал 59-летний мужчина, в результате взрыва боеприпаса он получил травмы головы, грудной клетки, брюшной полости, рук и ног, а также ожоги 25% туловища, пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, сказал источник.

По данным собеседника агентства, мужчина регулярно занимался несанкционированным поиском боеприпасов на территории Ленинградской области.