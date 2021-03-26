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Житель Ленобласти стал фигурантом дела после взрыва боеприпаса из коллекции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Дома у жителя поселка Павлово Кировского района Ленинградской области полицейские нашли снаряды, патроны и боеприпасы, а также взрывчатку, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. В четверг у него дома произошел взрыв, он получил тяжелые травмы, ему пришлось ампутировать кисти рук.

В МВД в пятницу сообщили, что в его квартире нашли и изъяли несколько десятков компонентов вооружения и, предположительно, порох. В его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

По данным источника "Интерфакса", среди изъятого - 13 минометных снарядов, несколько гранат, патроны, детали боеприпасов и взрывчатые вещества. Есть основания полагать, что эти предметы оказались у мужчины после раскопок на местах боев в период Великой Отечественной войны.

Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел, предположительно, когда хозяин арсенала пытался разобрать компонент вооружения военных лет.

Павлово Ленинградская область МВД

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