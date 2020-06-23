Китай попросил Россию следить за исполнением поставщиками из РФ требований по COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главное таможенное управление КНР уведомило Россельхознадзор о необходимости соблюдения российскими предприятиями-экспортерами пищевой продукции временных рекомендаций Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, сообщает российская служба.

"В целях обеспечения бесперебойных экспортных поставок продукции животного происхождения из России в Китай Главное таможенное управление КНР попросило Россельхознадзор как орган, предоставляющий гарантии безопасности при производстве продукции животного происхождения, осуществлять проверки российских предприятий-производителей такой продукции, предназначенной для экспорта в Китай, на предмет исполнения рекомендаций ФАО и ВОЗ", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, в настоящее время служба разрабатывает для поставщиков проверочные листы. "Рассматривается также возможность проведения надзорных мероприятий в онлайн-формате", - сказали в пресс-службе.