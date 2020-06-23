Депутат Щапов выдвинут кандидатом в губернаторы Иркутской области от КПРФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Кандидатура депутата Госдумы Михаила Щапова выдвинута иркутским обкомом на пост губернатора области, заявил "Интерфаксу" зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Бюро обкома сегодня единогласно рекомендовало выдвинуть кандидатуру Михаила Щапова на выборах губернатора Иркутской области", - сказал Афонин во вторник.

Он отметил, что на основании решения бюро, в среду состоится региональный пленум.

Также Афонин добавил, что можно ожидать положительного решения кадровой комиссии президиума ЦК по кандидатуре Щапова. Комиссия соберется в субботу, сказал он.

Зампред ЦК также отметил, что "при выдвижении Щапова будет сформирована команда, и роль экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко будет в ней объединяющей".

Как сообщил "Интерфаксу" источник в бюро, "Сергея Левченко включат в тройку кандидатов в члены Совета Федерации".

По словам источника, в тройку кандидатов в Совет Федерации войдут помимо Левченко действующий сенатор от региона Вячеслав Мархаев и один из депутатов заксобрания - Илья Сумароков либо Ольга Носенко.

"Это жест поддержки экс-губернатора со стороны Щапова и Мархаева", - пояснил собеседник.

Сергей Левченко возглавил Иркутскую область в 2015 году, выиграв во втором туре у врио губернатора единоросса Сергея Ерощенко с результатом 56% на 41% голосов. Он стал первым представителем оппозиционной партии, победившим выдвиженца партии власти после возвращения в 2012 году прямых губернаторских выборов.

Письмо Левченко Путину

Ранее во вторник сообщалось, что бывший губернатор Иркутской области, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко направил письмо в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона 13 сентября.

"Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе", - сообщил агентству "Интерфакс" во вторник пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.

В Кремле не стали комментировать обращение Левченко к президенту. "Мы никогда не комментируем переписку президента, поэтому я это все оставлю без комментариев", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

12 декабря 2019 года Путин принял отставку Левченко с поста главы региона по его собственному желанию и назначил врио губернатора Игоря Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС-главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.

10 июня депутаты Законодательного собрания Иркутской области назначили на единый день голосования в 2020 году - 13 сентября - досрочные выборы губернатора региона.