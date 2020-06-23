Поиск
Важно
Путин предложил повысить ставку налога до 15% на годовой доход более 5 млн рублей

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже "Индии и Ирландии"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин объявил, что для IT-компаний налог на прибыль будет снижен с нынешних 20% до 3%. Он сказал это в телеобращении к нации и отметил, что это будет одна из самых низких ставок в мире, "лучше Ирландии и Индии".

Ставку страховых взносов для таких компаний он предложил снизить с нынешних 14% до 7,6% и "не временно, а бессрочно", чтобы сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Он отметил, что это основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Эти меры войдут в так называемый налоговый маневр по IT-отрасли, и решение об этом уже проработано и принято.

Эти изменения, по его словам, станут первым шагом по поддержке отрасли.

"Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными", - добавил президент.

Он напомнил, что меры по поддержке отрасли он обсуждал с ее представителями 10 июня. IT-сектор он назвал одним из самых бурно растущих в российской экономике и отметил, что "только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое".

"Здесь, в этой отрасли сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России", - сказал Путин и объяснил, что для поддержки этих компаний "нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения".

Днем ранее детали налогового маневра для IT-отрасли описали "Ведомости". Источники газеты обещали, что параметры маневра будут скоро обнародованы. По их словам, все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Владимир Путин правительство Индия Ирландия

Новости по теме

Новости

Акции "Яндекса" подскочили более чем на 5% на новостях о снижении налогов для IT

Президент РФ предложил предоставлять статус самозанятого с 16 лет

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 млн рублей

В июле будет еще одна выплата в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Путин предложил ввести налог для богатых

Путин предложил ввести налог для богатых

Экологи сообщили, что более 60 нацпарков в РФ пострадают от закона об изменении их границ

Приговор в отношении Уилана вступит в законную силу 3 июля

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');