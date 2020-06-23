Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже "Индии и Ирландии"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин объявил, что для IT-компаний налог на прибыль будет снижен с нынешних 20% до 3%. Он сказал это в телеобращении к нации и отметил, что это будет одна из самых низких ставок в мире, "лучше Ирландии и Индии".

Ставку страховых взносов для таких компаний он предложил снизить с нынешних 14% до 7,6% и "не временно, а бессрочно", чтобы сократить нагрузку на фонд оплаты труда. Он отметил, что это основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.

Эти меры войдут в так называемый налоговый маневр по IT-отрасли, и решение об этом уже проработано и принято.

Эти изменения, по его словам, станут первым шагом по поддержке отрасли.

"Налоги – это, конечно, важно, но далеко не все. Прошу правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными", - добавил президент.

Он напомнил, что меры по поддержке отрасли он обсуждал с ее представителями 10 июня. IT-сектор он назвал одним из самых бурно растущих в российской экономике и отметил, что "только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое".

"Здесь, в этой отрасли сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России", - сказал Путин и объяснил, что для поддержки этих компаний "нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения".

Днем ранее детали налогового маневра для IT-отрасли описали "Ведомости". Источники газеты обещали, что параметры маневра будут скоро обнародованы. По их словам, все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.