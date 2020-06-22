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Налоговый маневр для IT-отрасли включит снижение страховых взносов и налога на прибыль

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В рамках налогового маневра для IT-отрасли премьер-министр Михаил Мишустин предложил снизить для российских технологических компаний страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль - с 20% до 3%, пишут "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. По их словам, параметры маневра скоро будут обнародованы.

Экономический кризис

Мишустин также предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии, пишет издание. По информации его источников, все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Сколько будет стоить бюджету этот маневр, чиновники не говорят. По словам одного из них, компенсация для бюджета уже найдена.

Разработать налоговый маневр для IT-отрасли 10 июня поручил президент Владимир Путин. Предложенные изменения должны стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, объясняют источники газеты.

Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают в правительстве.

Хроника 27 января – 22 июня 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин Владимир Путин правительство

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