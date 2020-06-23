Путин призвал к разумному подходу при открытии экономики и сохранении части ограничений

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что при открытии экономики и снятии ограничений, часть из которых вынуждено сохраняются, нужен разумный подход.

"Да, некоторые из вынужденных санитарных ограничений, которые были введены весной, пока сохраняются. Дорогие друзья, это объективно необходимо для защиты вашего здоровья. Но обращаюсь сейчас к главам регионов: крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики - все решения должны приниматься своевременно в соответствии с рекомендациями специалистов", - сказал Путин в своем видеообращении к гражданам во вторник.

Президент добавил, что залогом роста российской национальной экономики является прямая поддержка людей, инвестиции в образование, здравоохранение, народосбережение и демографию.

По словам главы государства, важны также свобода для людей, снятие преград для предпринимателей и инвесторов, для всех, кто занимается реальной работой и созиданием.

"И, конечно, важна эффективная организующая роль государства, которое призвано верно определять приоритеты, создавать возможности, условия, концентрировать ресурсы для развития, делать это в активном, содержательном, прямом диалоге с обществом", - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что "по этой логике мы и будем строить наши действия".

Он напомнил, что с самого начала эпидемии коронавируса в России базовой задачей стало сохранение доходов российских семей, поддержка занятости, помощь прежде всего людям, решение их проблем и "через это идти к поддержке экономики в целом".