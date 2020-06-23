Путин призвал кардинально упростить бюрократические процедуры в рамках открытия экономики

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Открытие экономики должно сопровождаться не только постепенным снятием вынужденных санитарных ограничений, но и избавлением ее от бюрократических процедур, излишне обременяющих бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин

"Нужно так все спланировать, организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан, при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит, и доходы людей", - сказал Путин, обращаясь к россиянам во вторник.

Он отметил, что в снятии санитарных ограничений крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход - все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов.

"Предстоит последовательно снимать с предпринимателей не только груз временных вынужденных санитарных ограничений. Не менее, а гораздо более важно избавить экономику от бюрократических, административных ограничений, рогаток так называемых. Немало ли их, к сожалению, носят хронический характер, сохраняются годами, а то и вообще десятилетиями", - сказал глава государства.

"Так, на примере возведения медицинских центров, госпиталей во время эпидемии мы поняли, что можно, оказывается, строить гораздо быстрее, при этом качественно и надежно, без обременительных формальностей, отнимающих время, силы, да в конце концов и деньги", - заявил Путин.

В ходе обращения президент РФ также отметил, что при открытии экономики и снятии ограничений, часть из которых вынуждено сохраняется, нужен разумный подход: "все решения должны приниматься своевременно в соответствии с рекомендациями специалистов".