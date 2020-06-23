Подписан указ о выплате 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей", сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранений доходов семей, имеющих детей, постановляю: Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (далее - граждане), в размере 10 000 рублей на каждого такого ребенка", - говорится в документе.

"Установить, что: а) единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей граждан при предоставлении им иных мер социальной поддержки; б) гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, единовременная выплата осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений (документов)", - отмечается в указе.

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с указом от 7 апреля, вправе обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением выплаты, предусмотренной новым указом, до 1 октября.

Правительству поручено обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить, порядок и условия ее осуществления, а ПФР - обеспечить осуществление единовременной выплаты.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В телеобращении к россиянам во вторник Путин сообщил, что в июле будет еще раз выплачено дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет.

"Экономика в полную силу еще не заработала, а безработица подросла. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей", - сказал президент.

Он обратил внимание на то, что тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически и не надо будет повторно подавать заявление.

"Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно, дистанционно или через подразделения Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все в июне", - сказал Путин.