Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

На детские выплаты в июле потратят 274 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На выплаты, обещанные президентом РФ на детей в июле, будет потрачено 274 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет могут быть назначены более чем на 27 млн детей. На дополнительную помощь семьям с детьми будет направлено 274 млрд рублей. Единовременные выплаты будут перечисляться с 1 июля", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что дополнительных заявлений для выплат подавать не потребуется – средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее назначенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Минтруд РФ

Новости по теме

Новости

РФ за 4 месяца снизила экспорт нефти на 1%

РФ за 4 месяца снизила экспорт нефти на 1%

Акции "Яндекса" подскочили более чем на 5% на новостях о снижении налогов для IT

Президент предложил выделить еще 100 млрд руб. на льготные кредиты под 2%

Президент предложил выделить еще 100 млрд руб. на льготные кредиты под 2%

Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии

Путин предложил ввести налог для богатых

Путин предложил ввести налог для богатых

A hard day's night - Мосбиржа начала работать после работы. Обзор

A hard day’s night - Мосбиржа начала работать после работы. Обзор

Экс-глава Wirecard задержан после пропажи со счетов компании 1,9 млрд евро

Экс-глава Wirecard задержан после пропажи со счетов компании 1,9 млрд евро

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac

ЕК начала углубленную проверку сделки LSE и Refinitiv объемом $27 млрд

Fitch подтвердило рейтинги "Газпром нефти" на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');