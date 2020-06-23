На детские выплаты в июле потратят 274 млрд рублей

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - На выплаты, обещанные президентом РФ на детей в июле, будет потрачено 274 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минтруда.

"Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет могут быть назначены более чем на 27 млн детей. На дополнительную помощь семьям с детьми будет направлено 274 млрд рублей. Единовременные выплаты будут перечисляться с 1 июля", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков пояснил, что дополнительных заявлений для выплат подавать не потребуется – средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от 0 до 3 и от 3 до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее назначенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.

Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.