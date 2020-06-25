Эксперт заявил, что Китай останется для Вашингтона главным противником после выборов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В случае победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена, форма внешней политики США поменяется, однако содержание сохранится, при этом ждать улучшения в российско-американских отношениях не стоит, заявил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

"Если придет Байден, то форма поменяется американской внешней политики, она станет внешне мягче, обращение с союзниками будет вежливее, но содержание, на мой взгляд, сохранится: Китай останется главным противником, здесь могут быть какие-то оттепели, какая-то, может быть, мини-разрядка, но противостояние Китая и Соединенных штатов, на мой взгляд, в ходе пандемии перешло от соперничества в фазу конфронтации. Я думаю, что эта конфронтация будет развиваться и дальше", - сказал Тренин, выступая на онлайн-сессии "Примаковских чтений", которые провели в четверг "Интерфакс" и ИМЭМО РАН.

Россия в случае победы демократов "останется, если брать уже иранское сравнение, таким "малым сатаной" для американской внешней политики, и ждать какого-то улучшения отношений при демократах не стоит, может быть, будет больше внимания проблемам контроля над вооружениями, хотя здесь тоже большой знак вопроса", отметил эксперт.

По его словам, "если Трамп останется, то на Китай будет усиливаться давление": "Конфронтация с Китаем стала осознанным выбором американского руководства, это не было реакцией на какие-то китайские действия, как, скажем, в случае российско-американской конфронтации".

Он заявил, что "если Трамп победит на выборах 2020 года, то тезис о том, что Россия ему помогла, будет наверняка востребован и усилен, и это приведет к санкционному давлению со стороны Конгресса".

Ситуация в американо-китайских отношениях за период коронавируса заметно ухудшилась, негативная фокусировка Вашингтона на Китае - это всерьез и надолго, полагает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, есть несомненно факторы, которые будут работать для стабилизации этих отношений, их нельзя недооценивать, их множество", - заявил замминистра. Он отметил: "И у Вашингтона, и у Пекина большой опыт нахождения решения компромиссов весьма сложных вопросов. Но критическая масса негатива, которая накачивается в буквальном смысле слова Вашингтоном в эти отношения, она тоже набирается, и это нельзя не учитывать".