В Китае за сутки выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 33 новых случая заражения коронавирусом, из них 21 больной в активной форме и 12 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев четыре "импортированы", 17 зафиксированы внутри страны, все – в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 больных в активной форме и пять бессимптомных носителей. Из активных случаев два "импортированы", 11 зафиксированы в Пекине.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрированы 83 483 активных случая заражения, из них 1 899 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены три новых случаев заболевания, все – в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 689 больных коронавирусом: в Гонконге – 1 196 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 447 (семь случаев смерти).