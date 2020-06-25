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В Калининграде наградили медалью участницу парада, потерявшую туфельку

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Командующий Балтийским флотом наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряв туфельку, не потеряла самообладания во время торжественного марша, сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

"Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил гвардии прапорщика Ксению Кальчинскую, которая даже в одной туфельке держала равнение своей шеренги во время парада Победы в городе Калининграде", - заявил Мартов.

По его словам, фельдшер зенитного ракетного полка дивизии ПВО Балтийского флота Кальчинская награждена "за стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении военного парада" - командующий Балтфлотом лично вручил ей медаль, грамоту и букет роз.

"Проявив стойкость и выдержку, Ксения не сломала строй и продолжала движение, так что присутствующие на трибуне даже не увидели на ноге у направляющей шеренги отсутствие обуви", - сказал Мартов.

Он отметил, что Носатов и его заместитель, командующий парадом Победы Сергей Елисеев узнали об инциденте с потерей туфельки только после завершения торжественного марша. Тогда командующий Балтфлотом попросил представить ему девушку, которая потеряла обувь, но не сбила строй.

Парад Победы в Москве

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Минобороны РФ Калининград

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