Путин обвинил Запад в "вымывании" правды о роли СССР во Второй мировой войне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правда о роли СССР во Второй мировой войне специально "вымывается" для получения современных выгод теми, кто не хочет выстраивать систему международной безопасности в интересах всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, и политики на Западе, и такие специалисты-историки, как вы, они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, фашистская Германия напала? Что, это неизвестно, что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут. В СМИ продвигают другие идеи", - сказал Путин в ходе встречи с новыми членами Общественной палаты в режиме видеоконференции в четверг.

Последовательно, шаг за шагом, по его словам, правда о войне, которая не нравится, вымывается. "В 1938 году были даны западными политиками оценки (мюнхенского - ИФ) сговора, заключенных между так называемыми западными демократиями - Францией тогдашней, Великобританией и Германией фашистской - соглашений о разделе Чехословакии. И тогда же говорили, что это послужило триггером для начала мировой войны", - напомнил глава государства.

"Сейчас это забывают, вымывают. Почему? Потому что это не нравится, потому что хотят выстроить сегодняшние отношения в своих собственных интересах. Ничему не учатся, к сожалению. И нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности", - сказал Путин.

Ранее в июне стало известно, что в американском журнале National Interest была опубликована статья российского президента с оценкой событий, предшествовавших Второй мировой войне, и в частности о "мюнхенском сговоре".