Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Статья президента РФ Владимира Путина с оценкой событий, предшествовавших Второй мировой войне, и в частности о "мюнхенском сговоре", опубликована в американском журнале National Interest.

Статья называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В подводке к статье редакция журнала отмечает, что президент РФ в ней, в частности, говорит о попытках европейских политиков и в особенности польских руководителей положить под сукно факт "мюнхенского сговора".

Глава государства приурочил ее написание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, статья вышла в свет за два дня до парада Победы на Красной площади, который в этом году из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Призыв обнародовать засекреченные документы о войне

В своей статье глава российского государства напомнил, что СССР в свое время дал моральную и юридическую оценку пакта Молотова-Риббентропа.

"Между тем, другие государства предпочли забыть о соглашениях, на которых стояли подписи нацистов и западных политиков, не давать правовую или политическую оценку такому сотрудничеству", - отмечает Путин.

"Кроме того, мы не знаем, существовали ли какие-то секретные "протоколы" или дополнения к соглашениям ряда стран с нацистами. Единственное, что нам остается, это принять их слова на веру", - продолжил он.

В частности, заметил Путин, до сих пор остаются засекреченными материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам.

"Мы призываем все страны активизировать процесс обнародования их архивов и публикации прежде неизвестных документов войны и довоенного периода, как это делает Россия в последние годы", - говорится в статье.

"В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и исследовательским проектам с привлечением историков", - добавил он.

О роли ООН

"Конечно, мы видим, что система ООН в настоящее время испытывает определенную напряженность в своей работе и не так эффективна, как могла бы быть. Но ООН по-прежнему выполняет свою основную функцию. Принципы Совета Безопасности ООН являются уникальным механизмом предотвращения крупной войны или глобального конфликта", - написал он в статье в National Interest.

"Призывы к отмене права вето, которые в последние годы звучат часто, отрицающие специальные возможности постоянных членов Совета Безопасности, в действительности безответственны. В конце концов, если это произойдет, Организация Объединенных Наций, по сути, станет Лигой Наций - местом встречи для пустых разговоров без какого-либо влияния на мировые процессы. Чем это закончилось (в случае с Лигой Наций - ИФ), нам известно", - подчеркнул Путин.

Обещанная статья

Впервые о намерении написать статью к годовщине Победы Путин сказал в декабре 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции. Он сообщил тогда, что ознакомился с уникальными архивными материалами, где "все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням - как происходил процесс умиротворения Гитлера".

Путин заявил об этом 19 декабря, а 20 декабря на неформальной встрече лидеров СНГ в Москве он не только продемонстрировал коллегам по Содружеству эти архивные документы, но и, основываясь на выдержках из них, выступил с почти часовым комментарием по поводу резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Президент выразил крайнее удивление содержанием резолюции, обратив внимание на то, что согласно этой бумаге "так называемый пакт Молотова-Риббентропа (...) поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что положило дорогу к началу Второй мировой войны". Путин с возмущением отметил, что в этой резолюции европейские депутаты требуют от России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов".

Президент РФ тогда впервые отметил (позже он неоднократно возвращался к данному аспекту), что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом в череде подобных подписанных с гитлеровской Германией другими государствами: Польшей (пакт Пилсудского-Гитлера, 1934 год), Великобританией (англо-германское морское соглашение, открывшее дорогу Гитлеру к постройке фашистского флота, 1935 год), снова Великобританией четырьмя годами позже (после "мюнхенского сговора" в 1938 году), Францией (1938 год), Литвой (1939 год) и Латвией (1939 год).

Путин, ссылаясь на архивные документы, подчеркивал, что СССР пошел на подписание пакта "только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела в Европе".

В частности, опираясь на записи беседы между Гитлером и министром иностранных дел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года, президент РФ сделал вывод, что их высказывания можно рассматривать как свидетельство "военного союза против СССР".

Давая оценку ситуации с мюнхенским соглашением ("мюнхенский сговор"), по итогам которого Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году, Путин говорил: "СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной".

В связи с этим, говоря о пакте Молотова-Риббентропа, Путин подчеркивал, что СССР в 1939 году остался практически в изоляции и последним из стран Европы был вынужден подписывать с Гитлером такой документ.

"Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории, но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером, потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах все хранится под грифом "секретно", мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что по фактам мы видим, что сговор был, что был раздел независимого демократического государства - Чехословакии, и в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств", - говорил президент в декабре прошлого года.

Позже, в мае текущего года, президент, продолжая тему раздела Чехословакии в 1938 году, предложил зарубежным коллегам осудить "мюнхенский сговор". В интервью в рамках фильма "Война за память" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Путин напомнил, что Советский Союз "в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа". "Но почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал президент.

Он вновь повторил, что "в 38-м году ведущие западные страны встретились в Мюнхене с Гитлером и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором" и отдали на растерзание Чехословакию". "И как бы там приятно или неприятно было кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя, напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район", - сказал президент РФ.

Путин утверждал, что СССР в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции, однако никем не был поддержан.

Часть документов, с которыми ознакомился президент, можно увидеть в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Именно с этой экспозицией Путин в декабре прошлого года ознакомил глав государств СНГ, показав им уникальные архивные материалы, демонстрирующие интересы каждого из участников будущего мирового конфликта 20-го века. В экспозицию вошли и текст мюнхенского соглашения 1938 года, и советско-германский договор о ненападении (так называемый пакт Молотова-Риббентропа), и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года, а также различные дипломатические ноты, записи бесед и заседаний военных миссий европейских стран предвоенного периода, агентурные материалы советской разведки, стенограммы секретных встреч, в том числе с участием советских эмиссаров, директивы верховного командования Вермахта и многое другое.