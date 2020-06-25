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Петербуржца оштрафовали на 3 тыс. рублей за объявление о продаже пасынка

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге к административной ответственности привлечен мужчина, разместивший объявление о продаже ребенка в разделе "Животные".

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе прокуратуры города, мужчине назначен административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

"Семья является благополучной. Тем не менее после вмешательства прокуратуры с семьей организована работа органов и учреждений системы профилактики", - сказал представитель ведомства.

Как сообщалось, в конце мая на сайте "Авито" в разделе "Другие животные" под заголовком "Домашний питомец" было размещено объявление с текстом: "Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать".

В ходе прокурорской проверки установлено, что это сделал житель Приморского района северной столицы, хотевший таким образом воспитать пасынка.

Петербург

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