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Угроза взрыва снарядов возникла из-за пожара возле полигона в Ленинградской области

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Природный пожар подобрался вплотную к военному полигону в Ленинградской области, есть угроза разрыва снарядов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Из-за сельхозпала травы начался низовой пожар, который вплотную подошел к полигону у поселка Каменка", - сказал источник.

На полигоне находятся неразорвавшиеся снаряды. "Есть угроза детонации", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями официальных представителей по поводу этой информации.

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