Пожар около полигона в Ленобласти потушен

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военным удалось потушить пожар, возникший около полигона в поселке Каменка в Ленинградской области, сообщает в четверг командование Каменского гарнизона.

"Силами пожарных расчетов воинской части и полигона возгорание было оперативно ликвидировано. В настоящее время проводится проливка участка местности", - говорится в сообщении.

По данным командования возгорание обнаружили военнослужащие на участке местности "прилегающем к полигону воинской части, дислоцирующейся в поселке Каменка Ленинградской области". Предположительно возгорание произошло из-за пала сухой травы.

Ранее информированный источник сообщил, что пожар приблизился вплотную к полигону, на котором есть неразорвавшиеся снаряды. "Есть угроза детонации", - отметил собеседник агентства.

В поселке располагается мотострелковое соединение Западного военного округа.