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Площадь лесных пожаров на удаленных территориях в РФ достигла 1 млн га

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях в зонах контроля, по которым прекращены работы по тушению, выросла до 1 млн га, следует из данных федеральной Авиалесоохраны.

Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на которые ссылается ведомство, на 00:00 по московскому времени пятницы, 26 июня, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в России, на которых местные власти решили не бороться с огнем, бушуют 186 пожаров. Общая площадь, пройденная огнем в этих зонах, достигла 1 011 307 га.

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Наибольшее число таких пожаров зафиксировано в Якутии - 113 пожаров на пройденной огнем площади в 822 042 га. За сутки, по информации Авиалесоохраны, площадь пожаров выросла почти на 100 тысяч га. По данным мониторинга, 25 июня было зафиксировано 158 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 905 430 га. За 10 дней, с 16 по 26 июня, площадь лесных пожаров выросла почти в 18 раз - с 57 тысяч га.

В ведомстве уточняют, что решения о прекращении или приостановке тушения лесных пожаров принимаются комиссиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти субъектов РФ на основании статей 81 - 84 Лесного кодекса РФ и приказов Минприроды.

По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен. Территория лесных пожаров находится под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом.

В ведомстве уточнили, что пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ. Режим ЧС введен в пяти регионах, особый противопожарный режим в 48 субъектах Федерации.

Авиалесоохрана

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