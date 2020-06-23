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Минприроды предложило запретить регионам отказываться от тушения лесов

Минприроды предложило запретить регионам отказываться от тушения лесов
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает кардинально сократить число так называемых зон контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Как пишет "Коммерсантъ", ведомство хочет сократить число таких зон до 6% (сейчас к ним относится почти половина лесного фонда страны), то есть фактически вовсе отказаться от этого понятия.

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Соответствующий проект поправок уже подготовлен.

На данный момент можно не тушить леса, "расположенные на труднодоступных и удаленных территориях". Соответствующее решение принимают региональные комиссии по ЧС при условии, что отсутствует угроза населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред. Минприроды предлагает относить к зонам контроля лишь "нелесные земли, которые расположены в резервных лесах".

Как поясняет Алексей Ярошенко из "Гринписа России", имеются в виду каменистые россыпи, тундра, где лес расти не может.

Лесные пожары в Красноярском крае

Но и сейчас зеленые опасаются, что из-за недостатка финансирования регионы все равно не станут тушить возгорания на труднодоступных участках. Как пишет издание, экологи прогнозируют возможное повторение прошлогодней кризисной ситуации с лесными пожарами. В бюджете 2019 года на предупреждение, профилактику и тушение лесных пожаров было заложено 7 млрд руб. По оценкам экологов, для нормальной работы ежегодно необходимо 25–30 млрд руб.

Ярошенко констатирует, что зонами контроля станут клочки территории, пожар с которых может легко перекинуться на соседний лес, который придется тушить.

"Коммерсантъ" напоминает, что именно на зоны контроля пришлось 90% всех лесных пожаров лета 2019 года, когда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья.

Минприроды

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