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К летнему отдыху детей к 6 июля будут готовы 19 российских регионов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - К 6 июля в России будут готовы более 33,3 тыс. летних лагерей в 19 регионах, сообщает Минпросвещения.

"К 6 июля летняя оздоровительная кампания начнется уже в 19 российских регионах, всего планирует открыться 33 347 организаций отдыха и оздоровления детей", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

Главам субъектов рекомендовано проанализировать ситуацию в сфере детского отдыха и оздоровления и разработать дополнительные меры поддержки на региональном уровне, в том числе экономического характера. Также особый акцент будет сделан на помощи в создании запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха, в тестировании персонала на коронавирус.

К работе школьных лагерей будут привлечены крупные российские высокотехнологичные компании и госкорпорации, отмечает министерство.

Летняя оздоровительная кампания уже стартовала в шести регионах страны. Детские центры "Орленок", "Смена" и "Артек" планируют с 1 июля принять детей с территорий, на которых они расположены. "Океан" откроется с 14 июля.

Минпросвещения

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