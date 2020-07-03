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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:06Заразились
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Роспотребнадзор выпустил коронавирусные требования к садикам и лагерям

Палаточные лагеря останутся под запретом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова подписала документ о правилах работы в детских организациях в условиях пандемии COVID-19 и требованиях профилактики. Документ действует до 1 января 2021 года.

Пандемия коронавируса

Требования касаются школ, детских садов, оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, а также детских игровых комнат в торговых центрах.

Ведомство требует, чтобы детям и взрослым там мерили температуру, людей с симптомами ОРВИ изолировали, чтобы в помещениях регулярно проводилась уборка с дезинфицирующими средствами, проветривание. Также вводится требование соблюдения социальной дистанции в полтора метра и максимального разобщения детей из разных групп, классов, отрядов или потоков.

Мероприятия в детских садах должны проводиться на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за группой. Игрушки придется ежедневно дезинфицировать.

В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет (за исключением уроков физкультуры, физики, химии, ИЗО, труда и технологии, где нужно дополнительное оборудование). Классы должны учиться по индивидуальному расписанию, чтобы школьники из разных классов не пересекались на переменах.

Администраторам детских лагерей предписано минимизировать контакты между детьми из разных отрядов, обеспечить проведение мероприятий на открытом воздухе, не пускать в лагерь родителей и посторонних. Временно покидать лагерь детям и вожатым нельзя, заезд и отъезд должны проходить строго в начале и конце смены.

Палаточные лагеря останутся под запретом.

Для игровых комнат устанавливается требование мерить температуру на входе, проводить ежедневную уборку поверхностей и игрушек с дезинфицирующими средствами, использовать устройства для обеззараживания воздуха.

Ранее Роспотребнадзор давал рекомендации отдельно для работы школ, детских лагерей, организации санитарно-эпидемиологических мероприятий на школьных экзаменах (включая ЕГЭ).

Хроника коронавируса. Июль.

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