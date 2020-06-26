Суд отклонил иск Павла Грудинина к соцсети "ВКонтакте"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский районный суд отклонил иск политика и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина из-за публикаций о его личной жизни во "ВКонтакте", сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Также истцами были дочери политика и юрист Ксения Кутюхина. Они просили суд признать нарушение их права на охрану частной жизни, удалить нарушающую эти права информацию и взыскать с ответчика моральный ущерб по 1 рублю в пользу каждого из истцов.

Иск был подан в суд в середине марта.