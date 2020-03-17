Грудинин подал иск к соцсети "ВКонтакте" из-за публикаций о личной жизни

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин обратился в суд Петербурга из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте".

Из картотеки суда следует, что иск Грудинина к ООО "ВКонтакте" зарегистрирован во вторник в Смольнинском районном суде города. Соистицами выступают две его дочери и юрист Ксения Кутюхина.

Как уточнили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов города, заявители просят суд признать факт нарушения прав на охрану частной жизни, удалить некоторую информацию и взыскать с ответчика моральный ущерб - по 1 рублю в пользу каждого из истцов.