Одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" в I полугодии уволит почти 400 сотрудников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (Самара), одно из ключевых предприятий "Роскосмоса", уведомил службу занятости о сокращении 397 работников в первом полугодии, говорится в сообщении Минтруда Самарской области в твиттере.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе РКЦ "Прогресс", 397 человек - это общее количество сотрудников, которые уже уволились или будут уволены в первом полугодии, а также свободные вакансии.

"Это число работников, предполагаемых к увольнению по тем или иным причинам в первом полугодии. Это, в том числе, летчики, которые работали в нашем летном отряде и который закрыт на предприятии. Часть сотрудников уже уволены, часть в процессе увольнения. В это число также вошли вакансии, которые были не заняты на предприятии", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что все увольнения проводятся согласно законодательству, увольняемым сотрудникам предоставляется возможность найти себе работу на предприятии, перепрофилироваться.

По данным пресс-службы, РКЦ "Прогресс", ранее приостанавливавший работу из-за COVID-19, в настоящее время функционирует в штатном режиме.

"С 15 июня предприятие работает в полном режиме. Конечно, есть люди, которые сейчас в летних отпусках. Есть сотрудники возрастом старше 65 лет, посчитавшие необходимым продлить режим устранения. Но, тем не менее, работаем в штатном режиме", - уточнил представитель пресс-службы.

"Коронавирусные каникулы" в РКЦ "Прогресс"

Как сообщалось, во исполнение указа президента РФ от 25 марта РКЦ "Прогресс" из-за угрозы распространения коронавируса приостанавливал работу с 30 марта по 8 мая 2020 года с сохранением заработной платы сотрудникам. При этом продолжались срочные работы, не приостанавливалось создание перспективной ракеты "Союз-5", сборка спутников и испытания.

С 12 мая по 31 мая РКЦ "Прогресс" объявил режим простоя. На тот момент на производстве было задействовано 30% от общего числа сотрудников. Предприятие планировало каждую неделю увеличивать количество занятых на производстве людей, чтобы с 15 июня выйти на обычный режим работы.

Как сообщалось в январе 2020 года со ссылкой на главу РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова, предприятие намерено сокращать сотрудников в рамках оптимизации рабочего процесса. Однако масштабы сокращений будут меньше, чем в 2018 году.

"Там порядка двух тысяч человек мы сократили. В сотнях человек точно будет, но не в тысячах уже, это совершенно железно. Сокращения, я бы не назвал сокращениями, это будет оптимизацией. Потому, что по статье сокращений у нас очень мало людей уходят, мы, как правило, по соглашению сторон расстаемся. Мы с людьми стараемся договариваться", - отмечал Баранов.

Общая численность сотрудников предприятия в настоящее время составляет более 15 тыс. человек.

РКЦ "Прогресс" - производитель российских ракет-носителей семейства "Союз-2" и различных спутников.