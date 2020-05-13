РКЦ "Прогресс" объявил режим простоя по 31 мая

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" объявил режим простоя с 12 мая по 31 мая для сотрудников, находившихся на самоизоляции в нераабочие дни. Пока на предприятии работают около 30% штата, постепенно их число будет увеличиваться, сообщили в пресс-службе РКЦ.

Не задействованные на производстве сотрудники будут получать две трети зарплаты, остальные - полностью.

Всего в "Прогрессе" работают больше 15 000 человек. Каждую неделю компания будет возвращать на производство по 2000 сотрудников.

"Будем порционно вводить в обычный режим предприятия, чтобы все привыкли к новому порядку. К 31 мая будем готовы работать в обычном режиме с соблюдением всех требований", - сказал сотрудник пресс-службы.

В нерабочие дни с 30 марта по 8 мая на РКЦ "Прогресс" продолжались срочные работы, работы над перспективной ракетоый "Союз-5", сборка спутников и испытания.