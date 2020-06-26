Путин пообщался с Макроном в режиме видеоконференции

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел переговоры в формате видеоконференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Российский лидер предложил обсудить ситуацию на Украине, а также в Ливии и Сирии. Также он обратил внимание на совместную борьбу с современными угрозами.

"Сегодня мы сталкиваемся с новыми угрозами, одна из них - это коронавирусная инфекция. Мы никак не можем провести нашу очную встречу, но, мне кажется, мы уже научились работать в современном формате. В чем-то он даже является более эффективным, чем обычные наши встречи", - сказал Путин.

При этом старые угрозы, с которыми необходимо бороться совместно, по мнению президента РФ, "никуда не ушли".

"Это и терроризм, это неконтролируемая миграция, это изменение климата, это пандемии в широком смысле этого слова возможные: не только связанные с коронавирусной инфекцией, а с инфекциями вообще. Это, к сожалению, разрушающаяся система контроля над вооружениями", - сказал Путин.

Он также заверил, что Россия будет поддерживать предложения президента Франции по совместному решению международных проблем.

"Я знаю твой настрой на то, чтобы организовать совместную работу по очень многим из этих направлений. Мы всячески будем поддерживать твои предложения", - сказал Путин.