Макрон увидел прогресс в переговорах с Россией по безопасности в Европе и экологии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что видит прогресс в переговорах с Россией по таким темам как безопасность в Европе, урегулирование вооруженных конфликтов и экология.

"Доверительный диалог, который мы начали с президентом Путиным в форте Брегансон (в 2019 году - ИФ), продолжается. Обсуждаются безопасность в Европе, региональные конфликты, тема климата, включающая таяние вечной мерзлоты в Арктике", - написал он в своем твиттере.

Как отметил Макрон, "мы продвигаемся вперед".

Также французский президент подтвердил, что планирует в недалеком будущем посетить Россию.

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Накануне Макрон и Путин провели переговоры в режиме видеоконференции.