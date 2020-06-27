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Макрон увидел прогресс в переговорах с Россией по безопасности в Европе и экологии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в субботу, что видит прогресс в переговорах с Россией по таким темам как безопасность в Европе, урегулирование вооруженных конфликтов и экология.

"Доверительный диалог, который мы начали с президентом Путиным в форте Брегансон (в 2019 году - ИФ), продолжается. Обсуждаются безопасность в Европе, региональные конфликты, тема климата, включающая таяние вечной мерзлоты в Арктике", - написал он в своем твиттере.

Как отметил Макрон, "мы продвигаемся вперед".

Также французский президент подтвердил, что планирует в недалеком будущем посетить Россию.

Накануне Макрон и Путин провели переговоры в режиме видеоконференции.

Европа Франция Эммануэль Макрон Вдадимир Путин

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