Ольга Романова сообщила о закрытии "Руси сидящей"

Ольга Романова во время обысков в офисе "Руси сидящей" в 2017 году Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава правозащитного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова объявила, что организация закрывается.

Как написала она в своем фейсбуке, движение продолжит свою работу, но без юрлица и без счетов.

Романова пояснила, что пойти на такой шаг пришлось после того, как организация проиграла суд бывшему сотруднику и теперь должна выплатить ему 1 млн 300 тысяч рублей.

"Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся", - констатировала она.

Романова отметила, что в связи с этой ситуацией проблемы возникнут у сотрудников, у нее - как у директора. Но она пообещала, что "Русь сидящая" продолжит работать, как и прежде, и для обращающихся в "Русь Сидящую" ничего не изменится.

Она также попросила сторонников отписаться от регулярных пожертвований, поскольку сейчас не знает, куда они могут перечисляться.

Правозащитный благотворительный проект "Русь сидящая" занимается оказанием помощи осужденным и их семьям.