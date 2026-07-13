В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правозащитница Ольга Романова (признана в России иноагентом) стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в прокуратуре Москвы.

Дело возбудили по статье об уклонении исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (по ч. 2 ст. 330.1 УК) по материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура установила, что Романова, будучи дважды привлеченной к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, находясь за пределами Российской Федерации, с февраля 2025 года продолжила распространение в администрируемом ею канале одного из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.