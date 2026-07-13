Поиск

В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правозащитница Ольга Романова (признана в России иноагентом) стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в прокуратуре Москвы.

Дело возбудили по статье об уклонении исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (по ч. 2 ст. 330.1 УК) по материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры.

Прокуратура установила, что Романова, будучи дважды привлеченной к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, находясь за пределами Российской Федерации, с февраля 2025 года продолжила распространение в администрируемом ею канале одного из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.

Москва Ольга Романова Тверская межрайонная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что ответы РФ на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Аппарат омбудсмена РФ готовит список обмена с Украиной по военным и гражданским лицам

Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

 Россияне направили через ОНФ на цели СВО почти 70 млрд рублей

В отношении правозащитницы Ольги Романовой возбуждено уголовное дело

В МИД РФ вызван посол Германии

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

 РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

Режим ЧС введен в округе Ставрополья из-за пожара в промзоне после атаки БПЛА

VK заявила, что санкции ЕС не влияют на работу ее сервисов, включая Max

Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию

 Песков сказал, что военные и спецслужбы РФ отслеживают, откуда дроны ВСУ прилетают в Россию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3072 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10494 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов