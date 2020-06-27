Школьница пропала в Тульской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело факту исчезновения 13-летней девочки в Тульской области.

Как сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, дело возбуждено по статье "Убийство".

По данным следствия, 25 июня девочка ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района области и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления, руководитель отдела по расследованию особо важных дел, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области.