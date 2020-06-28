Пропавшая три дня назад школьница обнаружена мертвой в Тульской области

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Примерно в 21 час 40 минут 28 июня в результате совместных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК России по Тульской области, ГУ МЧС, УМВД, Росгвардии, поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района Тульской области обнаружено тело 13-летней девочки, без вести пропавшей три дня назад", - говорится в сообщении.

Следователем производится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки.

Ранее сообщалось, что школьница пропала 25 июня. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".