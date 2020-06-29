Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Врачи не обнаружили побочных явлений у добровольцев, тестирующих вакцину от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Специалисты не зафиксировали нежелательные последствия для здоровья у добровольцев-военнослужащих, на которых тестируют российскую вакцину от коронавируса, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб не предъявляют. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания - в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", - заявил в беседе с изданием анестезиолог-реаниматолог филиала Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев.

"Мы и далее будем проводить регулярные осмотры, как требует протокол исследования. Как и прежде, будет выполняться забор анализов крови, общие клинические и биохимические исследования, а также на предмет развития иммунитета после приема вакцины", - добавил специалист.

По словам опрошенных газетой добровольцев, их самочувствие после вакцинации не изменилось.

Издание напоминает, что первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня. Девятерым участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девятерым - второй. 23 июня вакцину получила вторая группа добровольцев, состоящая из двадцати военнослужащих. Эти участники эксперимента получают препарат в бустерном варианте - через три недели после первой вакцинации им по показаниям введут второй компонент вакцины.

Ранее сообщалось, что испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно министерством обороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Новости

Пропавшая три дня назад школьница обнаружена мертвой в Тульской области

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Что произошло за день: воскресенье, 28 июня

"Норникель" признал грубым нарушением сброс в тундру на фабрике под Норильском

Экологи возьмут пробы на месте сброса отходов с фабрики под Норильском

Изменение Конституции

В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам

В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

Президент России сообщил о сдаче тестов на COVID-19 раз в три дня

"Норникель" начал служебное расследование после инцидента с отходами на фабрике

Сброс отходов в Норильске объяснили необходимостью избежать нештатной ситуации

Сброс отходов в Норильске объяснили необходимостью избежать нештатной ситуации

Почти 30% избирателей приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');