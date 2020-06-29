Врачи не обнаружили побочных явлений у добровольцев, тестирующих вакцину от COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Специалисты не зафиксировали нежелательные последствия для здоровья у добровольцев-военнослужащих, на которых тестируют российскую вакцину от коронавируса, сообщает в понедельник официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб не предъявляют. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания - в пределах нормы. Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", - заявил в беседе с изданием анестезиолог-реаниматолог филиала Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) им. Н.Н. Бурденко Олег Чихляев.

"Мы и далее будем проводить регулярные осмотры, как требует протокол исследования. Как и прежде, будет выполняться забор анализов крови, общие клинические и биохимические исследования, а также на предмет развития иммунитета после приема вакцины", - добавил специалист.

По словам опрошенных газетой добровольцев, их самочувствие после вакцинации не изменилось.

Издание напоминает, что первая группа добровольцев была провакцинирована 18 июня. Девятерым участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девятерым - второй. 23 июня вакцину получила вторая группа добровольцев, состоящая из двадцати военнослужащих. Эти участники эксперимента получают препарат в бустерном варианте - через три недели после первой вакцинации им по показаниям введут второй компонент вакцины.

Ранее сообщалось, что испытания российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, проводятся совместно министерством обороны РФ и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.