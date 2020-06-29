В России за сутки зарегистрированы 6 719 новых случаев COVID-19

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 6 719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в понедельник.

У 31,6% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрированы 641 156 случаев (+1,1%) инфекции. Суточный прирост продолжает устойчиво снижаться: накануне был зафиксирован 6 791 случай, в субботу и пятницу - порядка 6,8 тыс., в четверг и среду - 7,1 тыс., во вторник - 7,4 тыс., а в понедельник неделей ранее - 7,6 тыс.

За последние сутки подтверждено 93 летальных случая, из них 23 - в Москве. За весь период по России умерло 9 166 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки 4 343 человека, из них в Москве - 1 007. За весь период по России выписаны 403 430 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве зарегистрированы 782 новых случая COVID-19. Еще 335 новых заболевших - в Московской области, 277 - в Ханты-Мансийском АО, 236 - в Иркутской области, 219 - в Санкт-Петербурге, 218 - в Нижегородской области, 214 - в Свердловской области, 185 - в Воронежской области, 173 - в Ямало-Ненецком АО.

На Челябинскую область пришлись 146 новых случаев, 141 - в Красноярском крае, 126 - в Тыве, 115 - в Архангельской области, 109 - в Саратовской области, по 107 новых случаев в Ульяновской, Новосибирской областях. В других регионах России суточный прирост инфицированных составил меньше 100.