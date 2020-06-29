Мишустин отменил временное декларирование древесины

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вступило в силу постановление правительства об отмене временного таможенного декларирования древесины. Теперь нельзя будет скрывать объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ 21 мая.

Постановление прекращает практику подачи временной таможенной декларации на товары, предусмотренной частью 1 статьи 102 Федерального закона. Такое допускается, если при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении отдельных товаров не могут быть представлены точные сведения об их количестве и (или) таможенной стоимости. Однако, исходя из свойств лесоматериалов, экспортеры всегда обладают полной информацией о количестве вывозимых лесоматериалов и их таможенной стоимости.

Практика показала, что без проведения фактического контроля таможенным органам затруднительно определить точное количество вывезенного товара, заявленного во временной декларации и убывающего отдельными партиями в разное время.

При выявлении фактов несоответствия объема задекларированному у декларанта была возможность скорректировать объем вывоза последующими товарными партиями и избежать привлечения к ответственности. Постановление правительства ликвидирует этот правовой барьер, обеспечит прозрачную систему декларирования объемов экспортируемых лесоматериалов и уплату соответствующих таможенных пошлин в полном объеме.

"Мы ведем последовательную работу по обелению рынка, шаг за шагом ликвидируя правовые пробелы и "лазейки", которые создают непрозрачную систему отношений внутри лесного комплекса. Реализация постановления не позволит в дальнейшем использовать временное декларирование и его последующую корректировку, чтобы скрыть объемы реально вывозимых из страны лесоматериалов", - отметила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.