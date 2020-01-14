Счетная палата направила правоохранителям материалы по нарушениям при экспорте леса

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ обнаружила нарушения в процессе заготовки и экспорта сырого леса (кругляка) и направила информацию об этом в правоохранительные органы. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы проанализировали всю цепочку от вырубки до экспорта и выявили ряд проблем, в том числе в таможенных органах по порядку декларирования этого леса. Эти нарушения мы отправили в правоохранительные органы. Сейчас ведется соответствующая работа", - сказал он.

Почему незаконных рубок стало больше

Ранее Счетная палата публиковала итоги проверки использования в стране лесных ресурсов. В результате нее были сделаны выводы, что децентрализация полномочий, проведенная в соответствии с принятым в 2007 году Лесным кодексом РФ, привела к снижению эффективности единой системы управления и контроля за лесами.

Ведомство отмечало отсутствие достоверной информации об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране. Сведения об этом разнятся в субъектах РФ, Рослесхозе и Росстате. Отсутствие актуальной информации о лесных ресурсах, полагает Счетная палата, мешает эффективному планированию использования лесов.

Давность 85% материалов по лесоустройству превышает десять лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн гектаров нет достоверной информации, отмечала СП. В стране нет единой информационной базы об использовании лесных ресурсов, не организована возможность взаимодействия ЛесЕГАИС и информационных систем заинтересованных органов исполнительной власти.

Ситуация с лесами в Иркутской области

Проблема нелегальной вырубки остается острой. На протяжении последних десяти лет сохраняется количество случаев незаконных рубок в пределах 16-17 тыс. единиц в объеме 1,3 млн кубометров в год, сумма нанесенного ущерба - в среднем 11-12 млрд рублей ежегодно. Около половины объема незаконных рубок в 2018 году зафиксированы на территории Иркутской области - с объемом 0,6 млн кубометров и ущербом 4,4 млрд рублей.

По мнению Счетной палаты, к такой ситуации привели низкий уровень контроля со стороны правоохранительных органов, несоблюдение нормативов патрулирования сотрудниками лесной охраны, недостаточное урегулирование деятельности пунктов приема, хранения и отгрузки древесины, отсутствие достоверного учета лесоматериалов и информационного обмена между контролирующими органами. Не реализовано предусмотренное Лесным кодексом право должностных лиц, осуществляющих лесную охрану, на ношение и применение служебного оружия.

Большинство регионов РФ не достигают показателей исполнения переданных полномочий. Так, в 2016 году из 11 установленных показателей выполнены только 6, в 2017 году - 7, в 2018 году - 5. На постоянной основе около половины регионов РФ не выполняют показатели по выявлению нарушений лесного законодательства и возмещения ущерба от них. По оценкам Счетной палаты, основные причины сложившейся ситуации - в неукомплектованности штата и недостаточном финансировании переданных полномочий.

Счетная палата предлагала предусмотреть единые подходы к определению нормативов патрулирования лесов, установить общие требования к порядку организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. Также целесообразно пересмотреть нормативы заготовки древесины для собственных нужд, установить ответственность за недостоверность данных лесоустройства и рассмотреть вопрос об изменении порядка определения размера возмещения ущерба, причиненного лесам. Также ведомство разрабатывает комплекс мер по преодолению проблем в лесной отрасли, которые будут направлены президенту РФ.