Чиновница в Челябинске попала под суд за плохой ремонт памятника Ленину

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Суд может освободить директора Центра историко-культурного наследия в Челябинске Юлию Краснову от уголовного преследования за халатность при реставрации памятника Ленину, поскольку чиновница возместила причиненный бюджету ущерб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры в понедельник.

По данным надзорного ведомства, чиновнице ранее было предъявлено обвинение в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) по итогам расследования нарушений при реставрации объекта культурного наследия – памятника Ленину на площади Революции.

На эти цели в 2017 году город получил 18 млн рублей. По итогам торгов Центр историко-культурного наследия заключил контракт стоимостью почти 15 млн рублей с ООО "Реком". Однако компания не имела лицензии на работы по реставрации памятников культуры, в результате ремонт провели с нарушениями, а памятник приняли у подрядчика с недоделками.

В 2019 году эти нарушения зафиксировала в ходе проверки региональная Контрольно-счетная палата. По ее материалам было возбуждено уголовное дело о халатности.

"Следователи установили, что при попустительстве руководителя Центра не были выполнены некоторые виды работ, предусмотренные сметой, а также не были внесены в контракт особенности приемки объекта культурного наследия", - отметил представитель прокуратуры.

"Кроме того, по данным экспертизы, стоимость фактически выполненных работ завышена более чем на 1,5 млн рублей", - добавил он.

По данным ведомства, в ходе следствия Краснова добровольно возместила ущерб в полном объеме, внеся пожертвование в Общественный фонд "Южный Урал".

"Согласно УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб и таким образом загладило вину", - отметил собеседник агентства.

На этом основании от Красновой поступило ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении ей судебного штрафа.

Материалы дела направлены в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и назначении штрафа.

Пятиметровая бронзовая скульптура Ленина, установленная на постаменте высотой в 10 метров, является объектом культурного наследия. Монумент был возведен на площади Революции в середине прошлого века, над созданием архитектурного ансамбля трудились известные челябинские скульпторы Лев Головницкий и Виталий Зайков, а также архитектор Евгений Александров. Памятник является единственной в области монументальной скульптурой. В 2017 году из собственности области он был передан на баланс Челябинска. Поскольку памятник находился в аварийном состоянии, гордума приняла решение о проведении реставрации.