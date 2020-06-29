Спустя 40 лет в Преображенской церкви в Кижах пройдет служба

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В июле в церкви Преображения Господня в Кижах впервые за 40 лет возобновятся службы, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"С июля, хотелось проинформировать, наконец-таки откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Преображенская церковь на острове Кижи была возведена в 1714 году и в настоящее время является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Активная фаза реставрации церкви началась в 2011 году. Этот храм - объект культурного наследия федерального значения, а храмовый ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.